Eestlaste algatatud määrderevolutsioon saab Tallinna MK-etapil teoks

Kolmapäeval kogunes erakorraline rahvusvahelise suusaliidu FIS-i murdmaasuusatamise maailma- ja kontinentaalkarikasarja alakomitee, mille eesmärk oli otsustada, kas eestlaste ettepanek määrderevolutsiooniks vastu võtta või mitte. Lauluväljaku MK-etapi korraldajate rõõmuks oli FIS-i alakomitee üksmeelel, et kulude kokkuhoiu eesmärgil tuleb uut lähenemist proovida. Seetõttu saab just 21. märtsil toimuv etapp olema ajalooline, sest suusad määritakse sportlastele ühiselt samas ruumis.

Töörühma otsusel ei ole Tallinnasse määrderekad lubatud ja kõigile suuskadele pannakse alla sama määre. Libisemismäärde kannavad suuskadele iga riigi hooldemehed oma riigi sportlastele, kuid piiratud on hooldemeeste arv. Lõplik arv, mitu hooldemeest saab iga riik määrima saata selgub töögrupi koosolekul, kuid väga suure tõenäosusega saab maksimaalne hooldemeeste arv olema kolm inimest riigi kohta.

Sealjuures on seatud piirangud ka sportlaste suuskade arvule – igal sportlasel on lubatud võistluseks määrimiseks anda kuni kaks paari suuski. Finaalide ajaks peavad sportlased valima omale ühe paari, millega sõidetakse päeva lõpuni. Sõitude vahel ei ole suuskade hooldamine lubatud.

"Eilsel [kolmapäevasel] koosolekul tuli riikide üksmeelne otsus oodatult, sest 19. oktoobril toimunud töögrupi koosolekul said kahe tunni jooksul kõik olulised kitsaskohad läbi vaieldud ja koosolekule otsustamiseks saadetud ettepanek oli üsna detailselt läbi mõeldud," sõnas Tallinna Lauluväljaku maailmakarika võistluskomitee esimees Robert Peets. "Meie kui Tallinna MK-etapi korraldajate jaoks tähendab see küll oluliselt lisatööd, aga kindlasti vahendite ratsionaalsemat kasutamist, sest 48 tunniks ei ole vaja kohale transportida 40 hooldekonteinerit. Korralduskomitee on valmis väljakutse vastu võtma ja saab kindlasti tänu kompetentsetele vabatahtlikele kogu selle määrdelogistika suurepäraselt lahendatud."

Tallinna Lauluväljaku maailmakarika etapp vabatehnikasprindis toimub järgmise aasta 21. märtsil.