Õige suusamuster sünnib arvuti ja inimese koostöös

"Mul on väga suured andmed, kaustikud kirjutatud," sõnas ta ERR-ile. "Alustasin 2004 ja see kogemus annab mulle sellise klõksu, et nüüd on see õige. Arvutis on salvestatud, milline muster millisele ilmale."

Asja paneb suuresti paika arvuti, aga algandmed tulevad paljuski kogemustega, mida Lopuhhinile on kogunenud juba ligemale kakskümmend aastat. Otsuse, mida masin tegema hakkab, teeb siiski inimene.

"Kui ma annan käsu, et joonista sama mikroskoopiline joonis, siis teemant hakkab joonistama kivile ja peale seda, kui on joonis valmis, panen suusa veorattale, kivi vahele ja tuleb täpselt sama joonis, mida olen tahtnud," selgitas Lopuhhin tööprotsessi.

Kui jutt on arvutist, siis, kas eksimine ongi välistatud ja sünnib vaid ime? "Mõnikord ei lähe nii, aga see ongi suusatamise juures risk: milline muster, milline määre."