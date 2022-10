Ogier vahetab hooaja viimaseks MM-ralliks kaardilugejat

Kaheksakordne maailmameister Ogier sõitis aastaid koos Julien Ingrassiaga, kes otsustas pärast eelmist hooaega karjäärile joone alla tõmmata. Tänavu viiel MM-rallil kaasa teinud Ogier jagas seni autot Benjamin Veillas'ga, kellega jõuti kolmel korral pjedestaalile ja teeniti esimene ühine võit Kataloonias.

Kõigele vaatamata otsustas Ogier hooaja viimaseks ralliks anda võimalusele Pierre-Louis Loubet' (M-Sport) kaardilugejale Vincent Landais'le.

"Kõigepealt tahan tänada Benjamini tema raske töö eest. Väga eriline oli temaga koos Kataloonia ralli võita. Hooaja viimane ralli on võimalus valmistuda ja tuleviku jaoks mitmeid asju hinnata, sealhulgas anda võimalus Vincentile, kes on väga andekas ja motiveeritud kaardilugeja," rääkis Ogier WRC kodulehele.

Landais on võimaluseks valmis. "Sebastien ja Julien on eeskujuks igale Prantsusmaa sõitjale ja kaardilugejale, seega see on suurepärane võimalus, mille üle olen väga uhke. Jaapan saab olema suur väljakutse. Mul on palju õppida, aga kindlasti annan endast parima."

Ogier pole ainus sõitja, kellel on Jaapanis uus kaardilugeja. Craig Breen (M-Sport) võistleb tõusva päikese maal koos James Fultoniga, kes asendab karjääri lõpetanud Paul Nagle'it.

Jaapani ralli sõidetakse 10.-13. novembrini.