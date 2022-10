Karjääri lõpetavale Breeni kaardilugejale on asendus leitud

Fulton teeb Jaapani rallil oma WRC klassi debüüdi. Nagle sõidab hooaja viimasele rallile Jaapanisse kaasa, et olla käepärast ja toetada Fultonit.

Fulton on kaks viimast hooaega olnud kaassõitjaks nii Josh McErleanile kui Callum Devine'ile.

"Mul ei ole palju muud öelda, kui et mul on hea meel võimaluse üle. See on midagi, mille poole olen juba mõnda aega pürginud, nagu iga kaassõitja puhul on eesmärgiks tippu jõuda," ütles Fulton. "Olen Craigiga juba mõnda aega koostööd teinud ja samuti ka paar testi läbinud, nii et ootan väga koostöö arendamist nii tema, auto kui ka meeskonnaga," lisas Breeni uus kaardilugeja James Fulton.

"Olime Pauliga sellest mõnda aega rääkinud ja ma mõistan tema mõttekäiku täielikult. Ta on pikka aega võistelnud kõrgeimal tasemel ja soovib rohkem aega perega koos olla. Kuid ilma temata on see ikkagi imelik," ütles Breen Paul Nagle'i kohta.

Breen ja Fulton on koos mõned testid läbinud, kuid ühtegi võistlust koos veel sõidetud ei ole.

"Ma usaldan Jamesi täielikult. Tal on head kogemused. Ta on meiega viimastel katsetel osalenud ja ta läheb Jaapanis autosse – see annab talle järgmise hooaja eel hea kogemuse. Paul ühineb meiega ka Jaapanis, et kõik paika panna ja Jamesile piisavalt kindlustunnet anda.

Paul Nagle teeb oma karjääri viimase esituse Hispaanias, Catalunya rallil, mis toimub 20.- 23. oktoobrini.

"See on väga põnev võimalus nii Jamesi kui ka Craigi jaoks, kuid see on nende mõlema jaoks uus peatükk ja siiani on testimistest jäänud mulje, et nad sobivad hästi kokku. James on väga professionaalne, organiseeritud ja pühendunud, mis on edukaks kaassõitjaks saamisel olulised omadused. Paulil on aga veel üks ralli sõita, nii et praegu keskendume täielikult Hispaania rallile ja saadame Pauli suurepärase tulemusega minema," ütles M-Spordi meeskonna direktor Richard Millener.

M-Spordi meeskonna idee on lasta Fultonil kaasa teha Jaapani rallil, kuna seetõttu on järgmist hooaega Monte Carlos lihtsam alustada.

"Me kõik nõustusime, et Jamesil oleks kõige parem ralli alla saada enne järgmisel aastal Monte Carlosse suundumist. Tegime sama Gusi ja Jonasega eelmisel aastal Monzas ja see kajastus nende tugevas tulemuses Monte Carlos sel hooajal," lisas Millener.