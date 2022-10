Ogier avaldas järgmise hooaja plaanid

Kaheksakordne maailmameister on tänavu võistelnud viiel MM-rallil ja oma kuuenda stardib teeb Ogier hooaja viimasel etapil Jaapanis. Ogier on varasemalt öelnud, et osaleb järgmisel aastal kindlasti Monte Carlo rallil, kuid suure tõenäosusega võistleb ta veel umbes viiel-kuuel rallil. Prantslane otsustas eelmise hooaja järel täiskohaga võistlemisest loobuda, et keskenduda rohkem kodusele elule.

"Ilmselt näete mind veel, kuid mitte täiskohaga. Me pole veel täpselt otsustanud, millistel rallidel ma järgmisel aastal sõidan. Praegu plaanin umbes sama palju kaasa teha kui tänavu ja mõlemal poolel on soov, et see nii läheks," rääkis Ogier ralliportaalile DirtFish.

Toyota meeskonna pealik Jari-Matti Latvala on varem teatanud, et soovib 2023. aasta hooajal näha samasugust koosseisu nagu tänavu. See tähendab, et kõigi eelduste kohaselt jagab Ogier autot Esapekka Lappiga.

"Sebastienil on huvi sõita mõnel rallil ja Esapekka tahaks samuti võimalusi saada, nii et jah, peame kõik korda saama. Selle nimel töö käib. Minu arvates ei ole mõtet koosseisu muuta, aga see ei sõltu ainult minust," kommenteeris Latvala.

Käimasoleva hooaja viimane ralli sõidetakse 10.-13, novembrini Jaapanis.