Ingrassia kirjeldas: Seb oli murul pikali ja meelemärkuseta

Asjaolude kokkulangemisel asendas Ogier' viimaste aastate kaardilugejat Vincent Landais'd suurema osa karjäärist tema kõrval istunud Ingrassia. Kuigi laupäeval oldi juhtimas, siis lõppes võistlus kehvasti.

Nende Toyota kaldus ootamatult teelt välja ja rullus suurel kiirusel läbi puude. Kuigi rallimehed said kõva hoobi, siis turvaelemendid päästsid hullemast. Öö tuli neil ettevaatuse mõttes siiski haiglas veeta.

Ingrassia kirjeldas õnnetust väljaandele L'Equipe. "Nägin Sebi autost väljumas ja taipasin, et ma ei saanud viga. Seega järgisin protseduuri. Vajutasin auto OK-nuppu, mis teatas, et me ei vaja erakorralist abi ja katse sai jätkuda. Aga selleks ajaks, kui ma seda tegin, märkasin, et Seb on murul pikali ja meelemärkuseta," sõnas prantslane.

"Sellest hetkest sai õnnestus täiesti uue mõõtme. Aktiveerisin kohe avariisignaali ja läksin Sebi juurde. Tema silmad ei pilgutanud - ei heli ega pilti. Hoidsime tema pead kahe või kolme pealtvaataja abiga paigal, samal ajal, kui ma tema suunas oma rajalegendi lehvitasin. See oli murelik hetk."

"Ma polnud oma elus kunagi millegi sellisega kokku puutunud, aga teadsin, et tuleb rahulikuks jääda," jätkas Ingrassia. "Pärast häire andmist helistasin meeskonnale, et edastada meditsiiniline hinnang. Lülitasin ka auto välja, kuna oli oht, et see võib süttida. Tasapisi, ümbritsevate inimeste vestluse jooksul tuli Seb mõistusele. Siis saabuski pääste."

Õnnetus juhtus umbes 140-kilomeetrise tunnikiiruse juures. Ingrassia sõnul oli mats tugev. Praegusel hetkel pole teada, et õnnetuse põhjustanuks tehniline rike või sõitja eksimus. "Olime autos, vaatasime üles ja nägime ainult puid enda ees," meenutas ta veel. "Õnneks sõitsime läbi väiksemate puude. Sõitsime vastu suhteliselt noori puid, mis meil õnnestus murda. Uusima põlvkonna autod on uskumatult tugevad ja see tõesti aitas meid."

"Uurisime, mis kurvis juhtus. Meie teada ei olnud auto, juhi ega kaardilugeja viga. Kurvis olnud rööbas paiskas auto vasakule selle asemel, et see pööraks paremale. Sestap näevad ka pardakaamera kaadrid nii imelikud välja."

Ülejäänud hooaja jooksul peaks Ogier' kõrvale naasma Landais.