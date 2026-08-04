X!

Ingrassia kirjeldas: Seb oli murul pikali ja meelemärkuseta

Autoralli
Julien Ingrassia
Julien Ingrassia Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Autoralli

Üheksakordse autoralli maailmameistri Sebastien Ogier' kaardilugeja Julien Ingrassia kirjeldas nädalavahetusel Soome etapil juhtunud ränka õnnetust.

Asjaolude kokkulangemisel asendas Ogier' viimaste aastate kaardilugejat Vincent Landais'd suurema osa karjäärist tema kõrval istunud Ingrassia. Kuigi laupäeval oldi juhtimas, siis lõppes võistlus kehvasti.

Nende Toyota kaldus ootamatult teelt välja ja rullus suurel kiirusel läbi puude. Kuigi rallimehed said kõva hoobi, siis turvaelemendid päästsid hullemast. Öö tuli neil ettevaatuse mõttes siiski haiglas veeta.

Ingrassia kirjeldas õnnetust väljaandele L'Equipe. "Nägin Sebi autost väljumas ja taipasin, et ma ei saanud viga. Seega järgisin protseduuri. Vajutasin auto OK-nuppu, mis teatas, et me ei vaja erakorralist abi ja katse sai jätkuda. Aga selleks ajaks, kui ma seda tegin, märkasin, et Seb on murul pikali ja meelemärkuseta," sõnas prantslane.

"Sellest hetkest sai õnnestus täiesti uue mõõtme. Aktiveerisin kohe avariisignaali ja läksin Sebi juurde. Tema silmad ei pilgutanud - ei heli ega pilti. Hoidsime tema pead kahe või kolme pealtvaataja abiga paigal, samal ajal, kui ma tema suunas oma rajalegendi lehvitasin. See oli murelik hetk."

"Ma polnud oma elus kunagi millegi sellisega kokku puutunud, aga teadsin, et tuleb rahulikuks jääda," jätkas Ingrassia. "Pärast häire andmist helistasin meeskonnale, et edastada meditsiiniline hinnang. Lülitasin ka auto välja, kuna oli oht, et see võib süttida. Tasapisi, ümbritsevate inimeste vestluse jooksul tuli Seb mõistusele. Siis saabuski pääste."

Õnnetus juhtus umbes 140-kilomeetrise tunnikiiruse juures. Ingrassia sõnul oli mats tugev. Praegusel hetkel pole teada, et õnnetuse põhjustanuks tehniline rike või sõitja eksimus. "Olime autos, vaatasime üles ja nägime ainult puid enda ees," meenutas ta veel. "Õnneks sõitsime läbi väiksemate puude. Sõitsime vastu suhteliselt noori puid, mis meil õnnestus murda. Uusima põlvkonna autod on uskumatult tugevad ja see tõesti aitas meid."

"Uurisime, mis kurvis juhtus. Meie teada ei olnud auto, juhi ega kaardilugeja viga. Kurvis olnud rööbas paiskas auto vasakule selle asemel, et see pööraks paremale. Sestap näevad ka pardakaamera kaadrid nii imelikud välja."

Ülejäänud hooaja jooksul peaks Ogier' kõrvale naasma Landais.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

16:43

Ingrassia kirjeldas: Seb oli murul pikali ja meelemärkuseta

08:12

Autoralli maailmameister Martin Järveoja teeb debüüdi maastikusõidus

03.08

Toyota selgitas Ogier' avariid: see ei olnud tingitud tehnilisest rikkest

02.08

Virves jätkas võiduseeriat, Pajari võitis koduse ralli

02.08

Solberg vigastas Soome rallil selga ja vajas valuvaigisteid

02.08

Ogier andis pärast rasket avariid hea uudise: tunneme end hästi

01.08

Soomes karmi avarii teinud Ogier viidi haiglasse, Virves langes teiseks

01.08

WRC promootor vahetas omanikku: FIA sõnul on tegu ralliajaloo suurima tehinguga

31.07

Soome rallit juhib Ogier, Virves parim WRC2 arvestuses

30.07

Fourmaux ja Virves haarasid Soomes liidrikohad

30.07

Katsuta oli Soome ralli testikatsel kiireim, Virves kümnes

30.07

Liidrikoht Evansile kindlust ei anna: aasta lõpp kujuneb pingeliseks

29.07

Rovanperä teeb Soome ralli avakatse kaasa

27.07

Eestlasest FIA rallijuht: väga pea on oodata positiivseid uudiseid

27.07

Soomes loeb Ogier'le kaarti Ingrassia

sport.err.ee uudised

18:00

Temperatuur Infantino jalge all kerkib

17:03

Sadulasse istunud Jacquelin läheb Prantsusmaale medalit tooma

16:43

Ingrassia kirjeldas: Seb oli murul pikali ja meelemärkuseta

16:04

Täht: mõnus on nautida suvepuhkust, kui ei pea mingeid vigastusi ravima

15:40

Blatter näeb FIFA järgmise juhina norralannat: on aeg, et FIFA-t juhib naine

15:03

Endine NBA täht Chris Bosh: ma oleksin peaaegu surnud

14:32

UFC Valge Maja gala lõppes 30 miljoni dollari suuruse kahjumiga

13:55

Williamsi õed mängivad pärast pikka pausi taas koos paarismängu

13:22

Konkurendi löök katkestas Pasko lootustandva EM-i debüüdi

12:50

Sabalenka toetab WTA uut geneetilise soo testimise korda: see on õiglane

12:17

FIFA: Infantino ja Trumpi väidetavad telefonikõned on puhas väljamõeldis

11:46

Paavo: Eesti avaveeujujatel on Pariisis esikümnekoht täiesti tehtav

11:24

KUULA | "Võimlas" luubi all tehnikasport, vehklemine, jalgpall ja kergejõustik

10:54

Premium liiga suurim väravakütt Tambedou siirdus Taani kõrgliigasse

10:28

Briti ajakirjanik: Glasgow tõestas, et Rahvaste Ühenduse mängud võivad ellu jääda

09:42

UEFA kaalub FIFA-ga koostöö külmutamist, kui Infantino ametist ei lahku

09:07

UFC vabavõitleja Allan Nascimento suri 34-aastaselt

08:12

Autoralli maailmameister Martin Järveoja teeb debüüdi maastikusõidus

03.08

Fritz rõõmustas kodupublikut tiitlivõiduga

03.08

Sõudmise EM-i valitsesid rumeenlased ja sakslased

loetumad

03.08

Prantsusmaa laskesuusatäht: kõige raskem pole võistlemine, vaid koondisesse pääsemine

03.08

Poola mees ujus üle Läänemere

03.08

Toyota selgitas Ogier' avariid: see ei olnud tingitud tehnilisest rikkest

13:22

Konkurendi löök katkestas Pasko lootustandva EM-i debüüdi

09:07

UFC vabavõitleja Allan Nascimento suri 34-aastaselt

03.08

Värske maailmameister Saar: kõige kiiremad quadisõitjad on siiski USA-s

03.08

A. Le Coq Arenal tekitatud kahju ulatub 30 000 euroni

09:42

UEFA kaalub FIFA-ga koostöö külmutamist, kui Infantino ametist ei lahku

03.08

16-aastane tennisist võitis oma esimese WTA tiitli

03.08

Eala tegi Filipiinide tenniseajalugu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo