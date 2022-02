Läti jäi skeletonisõidus medalita, ukrainlasel oli Venemaale sõnum

Olümpiavõitjaks krooniti kolmel laskumisel kõiki konkurente edestanud ning alles neljandas voorus vääratanud sakslane Christopher Grotheer, kes oli kaasmaalasest Axel Jungkist parem 0,66 sekundiga. Pronksmedali jätab Hiina Yan Wengang (+0,76).

Läti medalilootus, nii Vancouveris kui Sotšis hõbeda võitnud 37-aastane Martins Dukurs oli kolme vooru järel veel medalikonkurentsis, ent näitas viimasel laskumisel paremuselt 13. aega ja sai lõpuks seitsmenda koha (+1,75). Tema vanem vend Tomass oli üheksas.

Reedel 18. koha teeninud 23-aastane ukrainlane Vladõslav Geraskevõtš näitas pärast finišisse jõudmist kaamerale paberit kirjaga "No War in Ukraine" ehk "Ei sõjale Ukrainas".

"Nagu iga normaalne inimene, ei taha ma sõda," rääkis ukrainlane reporteritele. "Ma tahan rahu oma riigis ja ma tahan rahu kogu maailmas. See on minu positsioon, selle eest - rahu eest - ma võitlen. Olukord Ukrainas on praegu närviline. See ei ole 21. sajandil okei."

Rahvusvahelise olümpiakomitee põhikirjas on poliitilise sisuga sõnumid mängudel keelatud, aga seekord tuli ROK Geraskevõtšile vastu, öeldes Reutersile, et kuna Ukraina sportlase sõnum kutsub üles üldisele rahule, ei oota teda karistus.

