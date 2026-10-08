Edasipääsust unistav naiste jalgpallikoondis testib vormi kontrollmängudes

Naiste jalgpallikoondis saab oktoobrikuus koos laagerdades rahulikumalt enda arengule keskenduda, sest kontrollmängudes Tšehhi ja Soome U-23 koondistega pole punktid kaalul.

"Suuresti keskendume sellele, mis on need kitsaskohad meie mängus ja mida ise saame paremini teha. Koondises niigi on aeg väga limiteeritud, see aken on täpselt selline, kus lihvime neid asju, mis toimivad ja siis katsetame ka paari asja," selgitas naiskonna peatreener Aleksandra Ševoldajeva.

Mitmed põhimängijad jäävad vigastuste tõttu või muudel põhjustel seekord kõrvale, selle asemel on treener kaasanud koguni kuus võimalikku debütanti. Kogenud koondislase Vlada Kubassova sõnul on koostöö hästi sujunud.

"Meil on koondises väga hea atmosfäär nagu alati ja seekord oli treeneril võimalus uusi mängijaid kaasa haarata, saame proovida, roteerida ja ma arvan, et nad sulasid hästi võistkonda," usub Kubassova.

Hiljutise MM-valiksarja lõpetas Eesti 11 punktiga, kuid kahjuks edasipääsuta järgmisse valikmängude faasi. Süües kasvab isu. "Kui aus olla, see viimane mäng Bosniaga ikka veel kripeldab. Aga samm edasi on tehtud ja praegu nende mängude ja tuleva Balti turniiriga saame valmistuda järgmiseks aastaks, kus me tahame kindlasti grupist edasi minna," tõdes Kubassova.

Kuigi reedeses mängus Tšehhi U-23 koondisega pole punktid kaalul, ei taha keegi siiski platsilt kaotusega lahkuda. "See üldpilt on number üks, aga muidugi, tulemus on see, mis koondisejalgpalli ja üldse seda sporti iseloomustab. Kui sa lahkud sealt võitjana, siis sul on hea tuju ja kui sa mängu kaotad, siis on kehv tunne," lisas Ševoldajeva.

Eesti ja Tšehhi U-23 koondise sõprusmäng peetakse reede õhtul A le Coq Arenal.