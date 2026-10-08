X!

Edasipääsust unistav naiste jalgpallikoondis testib vormi kontrollmängudes

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti naiste jalgpallikoondis, kes sel aastal tegi häid esitusi MM-valiksarjas, vaatab juba ette uutele valikmängudele järgmisel aastal. Võimalust katsetamiseks on kahes eesootavas kontrollmängus, esimene neist toimub Tšehhi U-23 koondise vastu juba reedel.

Naiste jalgpallikoondis saab oktoobrikuus koos laagerdades rahulikumalt enda arengule keskenduda, sest kontrollmängudes Tšehhi ja Soome U-23 koondistega pole punktid kaalul.

"Suuresti keskendume sellele, mis on need kitsaskohad meie mängus ja mida ise saame paremini teha. Koondises niigi on aeg väga limiteeritud, see aken on täpselt selline, kus lihvime neid asju, mis toimivad ja siis katsetame ka paari asja," selgitas naiskonna peatreener Aleksandra Ševoldajeva.

Mitmed põhimängijad jäävad vigastuste tõttu või muudel põhjustel seekord kõrvale, selle asemel on treener kaasanud koguni kuus võimalikku debütanti. Kogenud koondislase Vlada Kubassova sõnul on koostöö hästi sujunud.

"Meil on koondises väga hea atmosfäär nagu alati ja seekord oli treeneril võimalus uusi mängijaid kaasa haarata, saame proovida, roteerida ja ma arvan, et nad sulasid hästi võistkonda," usub Kubassova.

Hiljutise MM-valiksarja lõpetas Eesti 11 punktiga, kuid kahjuks edasipääsuta järgmisse valikmängude faasi. Süües kasvab isu. "Kui aus olla, see viimane mäng Bosniaga ikka veel kripeldab. Aga samm edasi on tehtud ja praegu nende mängude ja tuleva Balti turniiriga saame valmistuda järgmiseks aastaks, kus me tahame kindlasti grupist edasi minna," tõdes Kubassova.

Kuigi reedeses mängus Tšehhi U-23 koondisega pole punktid kaalul, ei taha keegi siiski platsilt kaotusega lahkuda. "See üldpilt on number üks, aga muidugi, tulemus on see, mis koondisejalgpalli ja üldse seda sporti iseloomustab. Kui sa lahkud sealt võitjana, siis sul on hea tuju ja kui sa mängu kaotad, siis on kehv tunne," lisas Ševoldajeva.

Eesti ja Tšehhi U-23 koondise sõprusmäng peetakse reede õhtul A le Coq Arenal.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgpalliuudised

08.10

Edasipääsust unistav naiste jalgpallikoondis testib vormi kontrollmängudes

08.10

Meelt muutnud Ceferin tahab UEFA presidendina jätkata veel neli aastat

08.10

Eesti ja Islandi mängul tänati teenekaid kohtunikke

08.10

Saalijalgpallikoondis valmistub oktoobrikuisteks MM-valikmängudeks

07.10

Levadia võidus sai jala valgeks üheksa erinevat mängijat

07.10

Neidude jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga

07.10

Jalgpalli maailmameister naaseb kolme aasta järel väljakule

07.10

Tohver näitas Rahvuste liiga mängus kaks korda punast kaarti

07.10

Koondiseakna kaotuseta läbinud Eesti kerkis FIFA edetabelis viis kohta

07.10

Ronaldo: väärin karistust, aga treener reetis mind

07.10

Inglismaa alistas Wembley staadionil Tšehhi, Hispaania võõrsil Horvaatia

07.10

Jürgenson: nii sümpaatset koondiseakent oma eluajast ei mäletagi

07.10

U-21 jalgpallikoondis lõpetas EM-valiksarja kaotusega

07.10

Messi jättis koondisega hüvasti: tahaksin igavesti mängida

07.10

Käit: jääb kripeldama, et kõik kolm viigimängu on olnud võimalik võita

fotod

sport.err.ee värsked uudised

08.10

Real avas Euroliigas viimaks võiduarve, kaks klubi jätkavad täiseduga

08.10

Mistra ja Tapa said käsipalli ühisliigas kindla võidu

08.10

Kaldvee valmistub naiskonnaga EM-iks: tore on teistsugust kurlingut mängida

08.10

ETV spordisaade, 8. oktoober

08.10

Soome laskesuusaliit teatas juba kuus nädalat enne hooaja algust koondise

08.10

Siiani operatsiooni ootav Vonn nimetati USA MK-koondisesse

08.10

Mullu pronksi nimel heidelnud Kaljulaid teenis MM-il kaks võitu

08.10

Tähtvere spordipark avab uue rulliraja pikenduse ja kutsub huvilisi laskma

08.10

Tribuntsov sai Taškendi MK-etapil viienda koha Uuendatud

08.10

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MM-iks

08.10

Äsja Eestiski võistelnud vormelitäht sõitis ühelt GP-lt järgmisele rattaga

08.10

Nuudi pääses Ungaris kindlalt veerandfinaali

08.10

Rally Estonia kaasati ka järgmiseks hooajaks MM-sarja kalendrisse

08.10

ASVEL võitis hooaja esimese Prantsusmaa derbi

08.10

Glinka lubas tuneeslasele vaid kolm geimi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo