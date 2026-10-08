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Mistra ja Tapa said käsipalli ühisliigas kindla võidu

Käsipall
Mistra - KPK Mella
Mistra - KPK Mella Autor/allikas: Joonas Kuuskla/Mistra
Käsipall

Eesti-Läti käsipalli naiste ühisliiga jätkus Eesti naiskondade kodumängudega oma koduste konkurentide vahel. Esimeses kohtumises alistas Mistra Käsipalliklubi Mella 33:22 (19:12) ja HC Tabasalu pidi tunnistama SK Tapa 31:20 (14:10) paremust.

Mistra ja KPK Mella mängus haaras Mistra initsiatiivi kohe alguses, minnes Maarja Põldveri väravatest 2:0 juhtima. Kuigi Mella püsis esimesed kümme minutit ühe-kahe värava kaugusel, tegi Mistra seejärel võimsa spurdi. Poolaja lõpuks käristati vahe juba seitsmeväravaliseks.

Teisel poolajal kontrollis Mistra mängu täielikult. Vahe kasvas stabiilselt ning 46. minutiks juhtis koduvõistkond juba 27:15. Mella rünnak jäi hambutuks ning Mistra hoidis kindlat edu kuni lõpuvileni. Kohtumise staariks tõusis Põldver, kes viskas meeskonna parimana 11 väravat. Teda toetasid Merili Heinla kuue ning Annabel Aavik nelja väravaga. Mella resultatiivseim oli Tatjana Kushnir viie väravaga.

Mistra pani oma paremuse maksma tänu täpsemale realiseerimisele (viskeefektiivsus 65% vs Mella 50%) ning stabiilsemale väravavahi tööle, mis ei andnud Mellale kogu kohtumise jooksul reaalset võimalust mängu tagasi tulla.

Põldver ütles peale mängu, et naiskond tegi oma mängu ja sai oma kiired väravad: "kuna meil on palju uusi ja noori, siis kokkumäng vajab paremaks lihvimist. Eks paljudel oli esimene mäng Mistra platsil ja loodan, et kõik õpivad ja tahavad järgneval mängul end parandada. 

Tapa võttis neljapäeval võõrsil kindla 30:21 (10:14) võidu HC Tabasalu üle. Külalised alustasid kohtumist teravamalt, minnes Emma Tunneli ja Karoliina Taškini väravatest 2:0 juhtima. Tabasalu suutis mängu viigistada (5:5 ja 6:6), kuid poolaja viimane kolmandik kuulus Tapale, kes rebis vaheajaks ette nelja väravaga.

Teisel poolajal kasvatas Tapa stabiilselt edu. Tabasalu rünnakul tehtud eksimused ja möödavisked lubasid Tapal 44. minutiks juhtima minna juba 23:14. Vahe kärises korraks ka kümneväravaliseks (26:16) ning mängu lõpptulemuseks vormistati Tapa kindel üheksaväravaline võit.

HC Tabasalu treener Kerli Jõksi sõnul ei olne mängu kohta väga palju öelda. "Saatuslikuks sai see, et me ei suutnud realiseerida ja me ei suutnud kaitses oma kokkulepetest kinni pidada. Need kaks asja sellise tulemuse meile ka tõid." Treener lisas, et mängus oli ka positiivseid hetki: "meie väravavaht Eva Lillepea aitas meid väga palju tõrjetega. Mängu viimased kümme minutit, kui meie mängijad võtsid vastutuse ja tegid oma osa ära, siis tegelikult oli mängus ka väga ilusaid olukordi."

Võitjate rünnakut tassis üheksa väravat visanud Taškin, talle pakkusid tõhusat tuge Marjette Maie Müntser kuue ja Gerda Staal-Allik nelja väravaga. HC Tabasalu resultatiivseim oli Elle-Liis Liivas nelja väravaga. Kolm väravat lisasid naiskonna kontole Janette Vihand, Kertu Kopti, Hannah Mänd ja Mirjam Vilbiks.

Järgmised mängud ühisliigas:

14.10.2026 kell 19.00 KPK Mella vs HC Tabasalu
15.10.2026 kell 19.00 Mistra vs SK Tapa

Toimetaja: Anders Nõmm

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