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Meelt muutnud Ceferin tahab UEFA presidendina jätkata veel neli aastat

Jalgpall
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Euroopa jalgpalli katusorganisatsiooni UEFA president Aleksander Ceferin kinnitas neljapäeval Berliinis toimunud tippkohtumisel, et kavatseb kandideerida ka neljandaks ametiajaks.

Alates 2016. aastast UEFA presidendiks olnud 58-aastane sloveen rääkis tunamullu, et ei kavatse käesoleva mandaadi lõppedes uuesti kandideerida, aga pärast FIFA presidendi Gianni Infantino vastuolulisi avaldusi on usutud, et Ceferin mõtleb ümber.

Neljapäeval ütleski Ceferin, et on nõus ametis jätkama. "Tahan rahvuslikke alaliite nende usalduse eest tänada," sõnas sloveen Berliinis. "Oleme viimaste aastate jooksul seisnud silmitsi suurte väljakutsetega ja astunud neile ühiselt vastu. Palju tööd seisab ees ja olen seetõttu palvele vastu tulnud. Minu eesmärgid jäävad samaks: hoida Euroopa jalgpalli ühtsena, muuta meie mängu tugevamaks ja jätta UEFA järgmise põlvkonna jaoks heasse seisu."

Ceferin välistas juba eelnevalt võimaluse FIFA presidendivalimistel Infantino vastu kandideerida, kuid UEFA avaldas neljapäeval konkreetse plaani, millega loodetakse rahvusvahelise jalgpalli juhtimist muuta.

"FIFA vajab uut juhti: austatud ja ühendavat isiksust, kellel on juhtimisest nägemus ja kogemus ning kes on vaieldamatult pühendunud arendamisele, reformimisele, iseseisvusele ning põhimõttekindlusele," kirjutas UEFA. Euroopa jalgpalliliit tahab ühtlasi vähendada FIFA presidendi otsustusõigusi ning võimalust, et FIFA juht võiks sekkuda eetika- ja distsiplinaarkomiteede töösse.

UEFA plaaniga olid neljapäeval nõus kõik liikmesriigid peale Aserbaidžaani.

Toimetaja: Anders Nõmm

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