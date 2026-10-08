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Real avas Euroliigas viimaks võiduarve, kaks klubi jätkavad täiseduga

Korvpall
Madridi Real - Belgradi Partizan korvpalli Euroliigas
Madridi Real - Belgradi Partizan korvpalli Euroliigas Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Korvpalli Euroliigas peeti neljapäeva õhtul kuus kohtumist. Kevadel finaalis mänginud Madridi Real võitis neljandal katsel lõpuks hooaja esimese kohtumise, kui alistas seni võitmatuna püsinud Belgradi Partizani 86:76.

Septembri keskel esimest korda mängitud Euroliiga superkarika võitnud, kuid siis põhiturniiri kolme järjestikuse kaotusega alustanud Real tegi kodusaalis Partizani vastu avaveerandi lõpus ja teise alguses 20:3 vahespurdi.

Korraks ka 19-punktiliseks kasvanud eduseis sulas kolmandal veerandajal küll ühekohaliseks, aga ohtlikult lähedale Partizan ei jõudnud ja nii teenis Real 86:76 võidu. Theo Maledon viskas Reali kasuks 13 ja Facundo Campazzo 12 punkti, üleplatsimees oli Carlik Jones 19 punktiga.

Et Partizan sai hooaja esimese kaotuse, jätkavad Euroliigas täisedu ehk nelja võiduga kaks meeskonda. Panathinaikos oli Fenerbahcest üle 92:74, Valencia alistas Tel Avivi Hapoeli 93:82. Tasavägise avapoolaja järel viskas Panathinaikos kodusaalis seisul 52:47 kümme punkti järjest; Valencia lasi teise veerandaja alguses 15 punktile suurenenud edu sulada kahele silmale, aga lõpetas siis kolmanda perioodi tugevalt.

Hapoeli ei päästnud kaotusest ka 11 kaugviskest kaheksa tabanud Antonio Blakeney 30 punkti, Valencia kasuks kogusid kahekohalise punktisumma viis meest. Kameron Taylor oli Hispaania klubi resultatiivseim 17 punktiga. Panathinaikosi võidumängus kandsid rünnakuraskust kolm meest: Nigel Hayes, Mathias Lessort ja Sylvain Francisco viskasid kolme peale 55 punkti (19, 19 ja 17), Lessort lisas ka kaheksa lauapalli ja Francisco seitse korvisöötu.

Euroliiga tulemused neljapäeval:

Dubai - Crvena zvezda 58:77
Tel Avivi Maccabi - Milano Olimpia 97:79
Müncheni Bayern - Bologna Virtus 87:94
Panathinaikos - Fenerbahce 92:74
Valencia - Tel Avivi Hapoel 93:82
Madridi Real - Partizan 86:76

Toimetaja: Anders Nõmm

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