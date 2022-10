Swiatek teenis hooaja 61. võidu ja jõudis 12. korda veerandfinaali

Avaringis vaba olnud Swiatek sai teises ringis kaks tundi ja 18 minutit kestnud kohtumises 6:4, 4:6, 6:1 hiinlanna Zheng Qinweni (WTA 28.).

21-aastane poolatar on tänavu võitnud nüüd 61 mängu, seejuures võitis ta esimesel poolaastal 37 matši järjest. Viimati sai naismängija ühel hooajal nii palju võite viis aastat tagasi, kui Caroline Wozniacki lõpetas aasta 60 võiduga. Swiatekil on veel võimalik püüda Angelique Kerberi saavutust, sakslanna võitis 2016. aastal 63 kohtumist. Serena Williamsi saavutus – 78 võitu 2013. aastal – jääb aga tänavu veel püüdmata, kuna lisaks San Diegole on Swiateki kalendris veel vaid WTA finaalturniir. Ideaalstsenaariumi korral on tal võimalik aasta lõpetada 70 võiduga.

Ühtlasi jõudis Swiatek tänavusel hooajal 12. korda veerandfinaali ja ka selles arvestuses on ta naistest edukaim olnud.

San Diego veerandfinaalis saab näha tänavuste Prantsusmaa lahtiste finaali kordust, kui Swiatekile tuleb vastu 18-aastane Coco Gauff (WTA 8.). Ameeriklanna sai 6:4, 4:6, 6:3 jagu erinevatest vigastustest taastuvast 2019. aasta USA lahtiste võitjast Bianca Andreescust (WTA 57.).

Sama tabelipoole teise poolfinalisti selgitavad ameeriklannad Jessica Pegula ja Madison Keys. Päev varem väljakul käinud Pegula (WTA 6.) oli 6:3, 6:1 parem kaasmaalanna Coco Vandeweghest (WTA 143.), Keys (WTA 18.) sai läinud ööl 6:4, 6:3 jagu Darja Kasatkinast (WTA 11.).

Tabeli alumises pooles alistas teisena asetatud hispaanlanna Paula Badosa (WTA 4.), 6:0, 6:3 ameeriklanna Louisa Chirico (WTA 196.) ja läheb veerandfinaalis vastamisi ameeriklanna Danielle Collinsiga (WTA 19.), kes oli päev varem 6:2, 6:4 üle itaallanna Martina Trevisanist (WTA 31.).

Kolmanda paigutusega Arina Sabalenka (WTA 5.) alistas veidi üle kahe tunni kestnud kohtumises 1:6, 6:3, 6:2 ameeriklanna, 2017. aasta USA lahtiste võitja Sloane Stephensi (WTA 52.). Veerandfinaalis mängib Sabalenka horvaadi Donna Vekiciga (WTA 77.).