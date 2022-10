Maailma esireket pääses San Diegos kindla esitusega poolfinaali

Swiatek ja Gauff läksid karjääri jooksul neljandat korda vastamisi ning taas väljus sellest võitjana Swiatek. Poolatari jaoks oli tegu 62. võiduga sel hooajal.

Poolatar on sel hooajal maailma esikümnesse kuuluvate reketite vastu läinud 12. korral, olles kaotanud vaid ühe matši. Aasta algul jäi ta alla endisele maailma esireketile Ashleigh Bartyle, kes lõpetas hiljem ka profikarjääri.

Swiatek pääses oma kolmandasse järjestikusse poolfinaali, kohtudes laupäeval Jessica Pegulaga (WTA 6.).

"Olen Swiateki vastu sageli mänginud, seega tean, mida oodata," ütles Pegula. "Ta mängib ülimalt atleetlikult, agressiivselt ja kaitseb väga hästi. Ta teeb kõike tõeliselt kõrgel tasemel," ütles Pegula.

Swiatek ja Pegula lähevad sel hooajal neljandat korda vastamisi. Swiatek on seni võitnud kõik omavahelised matšid, alistades Pegula eelmisel kuul Miami poolfinaalis, Roland Garrose veerandfinaalis ja USA lahtiste veerandfinaalis.

"Jessie on üks tugevamaid mängijaid turniiril, nii et see on alati raske," sõnas Swiatek. "Meie matšid on alati füüsilised ja väga pingelised. Kuigi mõnikord on skoorid ühepoolsed, on mängude ajal näha, et iga punkt võib olla oluline," lisas Swiatek.

"Ma olen päris õnnelik, et hakkame üksteise vastu mängima, sest see on minu jaoks proovikivi, kui heal tasemel ma olen," ütles Swiatek.

Daniele Collins (WTA 19.) alistas veerandfinaalis 7:6 (5), 6:4 Paula Badosa (WTA 4.).