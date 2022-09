Bencic: oli heal tasemel mäng ja loodan, et inimesed nautisid

"Olen võiduga esimeses ringis väga rahul. Loomulikult pole see lihtne. Ma arvan, et mu vastane võitles kõvasti," lausus Bencic pärast kohtumist ERR-ile. "Ma arvan, et see oli heal tasemel mäng ja loodan, et inimesed nautisid seda. Olen esimese võiduga väga rahul ja loodan homme head paarismängu."

Bencic ei nõustunud, et oli teises setis enda peale vihane. "Ei, ma ei olnud üldse vihane. Ma võin olla palju emotsionaalsem, täna olin väga rahulik."

Tervikuna nimetab ta oma hooaega korralikuks. "Saab veidi paremini. Ma arvan, et mängin hästi, aga tahan veel paremini ja loodan paremaid tulemusi. Loodan hooaja tugevalt lõpetada."

Tallinna tenniseturniir peetakse Tondil Foruse spordikeskuses. "See on väga hea peaväljak, väga hea on mängida. Ma arvan, et kiirused on keskmised ja kiired," kiitis Bencic. "See on väga tore turniir. Toimub esimest korda ja korraldus on suurepärane. Olen väga rahul, et siia tulin, sest Tallinn on linn, mida on nii tore avastada."

Bencic kirjeldas veidi ka turniiril osalevaid Eesti tippe Anett Kontaveiti ja Kaia Kanepit. "Nad on mõlemad ülimalt agressiivsed mängijad. Anett on tippmängija ja mängib suurepärast tennist. Tal oli eelmisel aastal nii hea sisehooaeg ja ta on sees väga ohtlik."

"Samamoodi Kaia, ta on tuntud kui suurte alistaja - võidab slämmiturniiridel paremaid mängijaid," jätkas šveitslanna. "Ohtlik on temaga mängida. Nende mängustiil... ei ole sarnane, aga mõlemad püüavad olla väga agressiivsed. Eestil on suurepärased mängijad."