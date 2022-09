Katriin Saar: olen Kaiale ja Anetile väga tänulik

"Olen pettunud, et kaotasin. Samas on ikka värin sees, et üldse mängida sain. Olen väga tänulik Kaiale ja Anetile (Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit – toim) – see on nende pärast võimalik, et ma saan siin olla," sõnas Saar pärast mängu.

Saar suutis kohe kohtumise avageimis endast maailma edetabelis enam kui tuhat kohta kõrgemal oleva sakslanna servi murda, kuid pärast seda lisa ei tulnud ja Friedsam võttis kindla 6:1 setivõidu.

"Ei teagi täpselt, mis pärast murdegeimi juhtus. Keskendumist ma ei kaotanud, aga võib-olla jäin natukene passiivseks. Oleksin pidanud natukene rohkem vastu liikuma ja agressiivsem olema. Eks see tuli sellest, et ma ei tahtnud eksida ja seetõttu hoidsin end pigem tagasi. Oleksin just vastupidi pidanud käituma – rohkem nautima ja agressiivsem olema. Aga mis seal ikka, selline on tennis."

Mis sai Saarele täna saatuslikuks? "Servimine. Mul on kurb seda öelda, sest enne turniiri polnud mul servimisega mingeid probleeme. Ei teagi, miks see täna välja ei tulnud. Kui pean midagi tänase mängu põhjal arendama, siis kindlasti servimist."

Kaotusele vaatamata saab Saar ikkagi maailma tipptennisistide vastu mängida. "Nüüd teen tippudega mõned trennid. Panin end sparrimiseks kirja ja üritan seekaudu antud võimalusest kõike võtta. Muidugi vaatan ka mänge ja kindlasti elan eestlastele kaasa."