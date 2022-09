Ruud ja Alcaraz mängivad USA lahtiste finaalis võidu ja edetabeli esikoha peale

23-aastane Ruud (ATP 7.) alistas poolfinaalis 7:6 (5), 6:2, 5:7, 6:2 neutraalse lipu all mängiva venelase Karen Hatšanovi (ATP 31.) ja jõudis esimese norralasena USA lahtistel finaali. Seejuures kindlustas Ruud avaseti võidu 55-löögilise pallivahetusega.

Ühtlasi jõudis Ruud nii tänavu kui ka kogu karjääri jooksul teist korda slämmiturniiril finaali, esimest korda sai ta sellega hakkama Prantsusmaa lahtistel, kus jäi lõpuks alla Rafael Nadalile. "Pärast Prantsusmaa lahtisi olin äärmiselt õnnelik, aga ka piisavalt tagasihoidlik, et mõelda, et see võis vabalt olla mu karjääri ainus slämmifinaal, sest need ei tule lihtsalt," rääkis Ruud pärast finaalikoha tagamist. "Aga nüüd olen paar kuud hiljem jälle finaalis."

Seekordses finaalis tuleb talle vastu teine hispaanlane, alles 19-aastane Alcaraz. Esimest korda slämmifinaali jõudnud Alcaraz võitis kolmanda viiesetilise mängu järjest. Sel korral kulus Alcarazil (ATP 4.) neli tundi ja 19 minutit, et võit saada, noor hispaanlane sai kodupubliku lemmikust Frances Tiafoest (ATP 26.) jagu 6:7 (6), 6:3, 6:1, 6:7 (5), 6:3, seejuures päästis Tiafoe neljandas setis matšpalli. "Suure slämmi turniiri poolfinaalis tuleb endast kõik anda, võidelda viimase pallini," vastas Alcaraz küsimusele, kuidas ta pärast kaht maratonmängu veel ka kolmanda suutis võita. "Vahet ei ole, kas võitled viis või kuus tundi, kõik tuleb väljakule jätta."

Alcaraz on viimase 17 aasta noorim slämmifinalist, USA lahtistel jõudis nii noor mängija viimati finaali 1990. aastal, kui sellega sai hakkama Pete Sampras. Nii Sampras kui Rafael Nadal 2005. aasta Prantsusmaa lahtistel suutsid 19-aastasena enda esimese slämmiturniiri võita.

See, kes USA lahtised võidab, tõuseb ka uueks maailma esireketiks. Kui võidab Alcaraz, saab temast kõigi aegade noorim esireket. "On imeline võidelda suurte asjade nimel. Esimene kord slämmiturniiril ja näen juba edetabeli esikohta, aga samas on see nii kaugel. Pean veel mängima ühe matši imelise mängija vastu ja see on minu esimene slämmifinaal," ütles Alcaraz. "Kindlasti pean närvidega toime tulema, aga kavatsen nautida ja endast kõik anda."

Kui võidab Ruud, saab temast esimene norralasest maailma esinumber, ühtlasi oleks see ajaloo suurim tõus edetabeli tippu – seitsmendalt kohalt esimeseks.

Ühtlasi on seekordne slämmifinaal esimene, kus mõlemad osalejad püüavad esimest slämmivõitu ja mõlemal on võimalus esimest korda edetabelis esikohale tõusta. "Minu meelest on niimoodi kõige ausam, et see, kes võidab turniiri, tõuseb ka maailma esireketiks. Ideaalne olukord," arvas Ruud.

USA lahtiste finaal mängitakse pühapäeval.