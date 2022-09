Vene: nad said teisel veerandil kiirelt jooksma ja lihtsaid punkte

Seda me kartsime, et kui omal tulevad kehvad visked ja nemad saavad kiirelt jooksma, siis nad on ohtlikud. Teisel veerandil täpselt tuli hunnik möödaviskeid ja nad said sealt kiirelt jooksma ja lihtsaid punkte," sõnas Siim-Sander Vene.

Drelli sõnul oli Itaalia väga heal tasemel ning neile ei tohi anda kiirrünnakuid.

"Nad said seda, millest me rääkisime. Nad ei tohi saada kiirrünnakuid ja siis tulime juba viie peale, aga kukkusime ikka 20 peale - nii ei tohi juhtuda. Nad on tasemel võistkond," sõnas Eesti koondise mängija Henri Drell peale mängu.

Drelli sõnul on järgmises kohtumises Ukraina vastu lauavõitlus ja kaitse kõige olulisemad aspektid. "Kaitses kinni ja lauavõitlus," sõnas Drell.