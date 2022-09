Itaalia peatreener: oli suur au mängida teie vastu siin

Itaalia koondise peatreeneril Gianmarco Pozzeccol jätkus nii Eesti koondise kui ka meie fännide kohta ainult kiidusõnu.

"Tahaksin tänada teid. Eesti fännid on väga toredad inimesed ja toetavad oma meeskonda väga suure pühendumusega. Oli suur au mängida teie vastu siin Itaalias. Meie jaoks oli see mäng väga oluline alustada EM-i võiduga. Ma arvan, et meil on natuke rohkem talenti kui teie meeskonnal, aga te mängisite hästi ja soovin teile edu järgmisteks mängudeks," sõnas Itaalia koondise peatreener Gianmarco Pozzecco.