Tein Rocki naasmisest: eesmärk on teha ka väljaku kõrval asju teistmoodi

Legendaarse Rocki ja Kalev/Cramo finaalseeriate vastasseise käis kümne ja enam aasta eest vanas TÜ spordihoones vaatamas täismaja rahvast ja linnalegendid räägivad inimestest, kes pidid mänge isegi saali uste tagant piiluma. Eelmisel kümnendil kadus koos Rocki nimega aga ka hoog. "Kui oled harjunud tegema täielikul tipptasemel korvpalli, siis tudengikorvpalli sõnum ei olnud Tartu linnale kohane," arvas Tein "Terevisioonis".

"Need poisid, kes meil täna alustavad Eesti II liigast, annavad oma selge panuse Rocki tagasitulekusse. Keegi meist ei mõtle, et läheme sama meeskonnaga tulevikus ründama esiliigat või meistriliigat, see ongi selles ajaaknas nende meeste panus. Võib-olla kümme aastat hiljem tagasi vaadates saavad mehed endale pika pai teha," tõdes klubi eestvedaja.

Teini sõnul kuulub uue Rocki koosseisu ka igihaljas Valmo Kriisa, kes on klubi korvpallikoolis treeneriks. "Septembri lõpus saame meeskonna lõplikult paika ja siis oleme valmis ka tiimi presenteerima. Teine liiga on täna ikkagi rahvaliiga, aga seal ka tase tõuseb iga aastaga. Võib-olla Rocki korvpalliklubiga ei ole meil eesmärk ainult väljakul, vaid teha klubi tegevusi ka väljaku kõrval natuke teistmoodi. Organisatsioon peaks suutma rahvast saali meelitada ja arvan, et Rock kui kaubamärk võiks olla väga hea viis selle tee alguseks," kinnitas Tein.

Eesti korvpallikoondis alustab reedel Milanos EM-finaalturniiri, kui avamängus minnakse vastamisi võõrustajariigi Itaaliaga. "Põlvkond kokkuvõtvalt on kindlasti paljulubav, aga kas aeg on praegu küps: julgen kahelda," arvas Tein.

"Me liigume õiges suunas, meeskond on terve suve koos olnud ja harjutanud, aga paraku jääb natuke puudu kogemusest ja liidermängijatest, kes suudaks meeskonda stabiilselt vedada. Meil on küll Kotsar, aga temani peab pall ka kuidagi jõudma. Seal on meeskondliku mängu puudujääke, aga Itaalia on selline vastane, kelle vastu kõik tahaks teha väga hea partii, ehk tahtmise taha asi ei jää."