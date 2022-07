Djokovic loodab jätkuvalt vaktsiinita USA lahtistel mängida

Kolmekordne USA lahtiste tenniseturniiri võitja Novak Djokovic kirjutas sotsiaalmeedias, et valmistub US Openiks nii, nagu tal lubataks aasta viimasel suurel slämmil võistelda.

Endine esireket ei saa praegu kehtivate reeglite alusel USA lahtistel osaleda, sest Ameerika Ühendriikidesse reisivad inimesed peavad olema läbinud vaktsineerimiskuuri.

Laupäeval postitas serblane sotsiaalmeediasse video endast treenimas ja kirjutas juurde: "valmistun nii, nagu mul lubataks võistelda, oodates, kas mul on võimalik USA-sse reisida. Pöidlad pihku!"

Reutersi sõnul on enam kui 43 000 inimest allkirjastanud petitsiooni, millega palutakse USA tenniseliidul teha koostööd riigi valitsusega, et 21-kordne slämmiturniiride võitja saaks US Openil osaleda.

Mullu võitis Djokovic nii Austraalia kui Prantsusmaa lahtised ja Wimbledoni, aga tänavu ei õnnestunud tal Melbourne'is oma tiitlit kaitsta, sest ta saadeti riigist välja. Hiljem ütles serblane, et jätab pigem slämmiturniiridel mängimata kui vaktsineerib end koroonaviiruse vastu.