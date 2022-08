Kontaveit alustab USA lahtisi esmaspäeval

Korraldajad teatasid, et naiste üksikmängus mängib esmaspäeval tabeli alumine pool ehk see pool, kus on ka turniiril 2. asetatud Kontaveit.

Kontaveit läheb avaringis vastamisi rumeenlanna Jaqueline Cristianiga (WTA 76.).

Kui eestlanna peaks selle kohtumise võitma, ootab teda teises ringis paari Danka Kovinic (WTA 80.) ja turniiri kuuekordse võitja Serena Williamsi vahelise mängu võitja. Legendaarse ameeriklanna jaoks on kodune slämmiturniir tema hüvastijätuvõistluseks.

Täpset ajakava pole veel avaldatud.

Tabeli ülemine pool ehk see pool, kus on Kaia Kanepi (WTA 33.) ja ka maailma esinumber Iga Swiatek, alustab mängimist teisipäeval.

Meestel alustab esmaspäeval tabeli ülemine pool, teiste seas ka maailma esireket, tiitlikaitsja Daniil Medvedev. Alumine pool, kus on teiste seas ka Rafael Nadal, alustab teisipäeval.