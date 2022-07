Kanada terviseminister Djokovicile: keera varrukad üles ja vaktsineeri end

35-aastane Djokovic on võitnud 21 suure slämmi turniiri ning on kõigest ühe võidu kaugusel, et jõuda ühele pulgale Rafael Nadali rekordiga.

Ka USA lahtistel osalemine on veel Djokovici jaoks küsimärgi all, sest USA valitsus on kehtestanud reegli, et kõik, kes ei ole USA kodanikud, peavad riiki sisenemiseks olema vaktsineeritud.

Novak Djokovic:

"I understand that being unvaccinated today, I'm unable to travel to most of the tournaments… that is the price I'm willing to pay.

"The principles of decision making on my body are more important than any title, or anything else."