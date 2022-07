Wimbledoni meeste paarismängus pälvisid võidu austraallased

Teise asetusega Mektic ja Pavic läksid finaalile vastu 13-mängulise võiduseeria pealt. Ebden ja Purcell olid teel finaali võitnud neli viiesetilist matši ning laupäeval olid austraallased ka viiendal korral edukad, kui finaalis võtsid nad 7:6 (5), 6:7 (3), 4:6, 6:4, 7:6 (10:2) võidu ning panid horvaatide võiduseeriale punkti.

"Paljud mängijad räägivad, et lapsena unistasid nad Wimbledoni võitmisest. Ma pole kindel, kas mina seda tegin. Tahtsin olla professionaalne tennisist, murda esikümnesse. Alles viimastel aastatel hakkasin uskuma, et suudan suure slämmi turniiril võita, kuigi kunagi ei teadnud, kas see ka tegelikult juhtub," rääkis 34-aastane Ebden matšijärgsel pressikonverentsil.

"Iga meeskond, kellega siin mängisime andis meile kuradima raske lahingu. Läksime vastamisi mitmekordsete slämmivõitjatega, igasuguste teiste tiitlivõitjatega. Paarismängu tase on väga tugev. Praegu istume siin tiitliga, aga sama hästi oleksime võinud esimeses ringis välja langeda," lisas Ebden.

Ebden ja Purcell võitsid oma hooaja teise tiitli, esimese teenisid nad aprillis Houstonis. Jaanuaris jõudsid austraallased kodusel suure slämmi turniiril paarismängus samuti finaali, kuid tookord pidid nad tunnistama kaasmaalaste Nick Kyrgiosi ja Thanasi Kokkinakise paremust.

Pühapäeval peetakse naiste paarismängu finaal, kui esimese asetusega Elise Mertens ja Zhang Shuai võtavad mõõtu Tokyo olümpiamängudel paarismängus kuldmedalid teeninud Barbora Krejcikova ja Katerina Siniakovaga.