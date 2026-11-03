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KUULA | "Võimla": kas on aeg Venemaa suurde sporti naasmisega leppida?

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Foto: Vikerraadio
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Vikerraadio spordisaates "Võimla" kogunesid sel teisipäeval mõtteid vahetama Tarmo Tiisler, Kristjan Kallaste ja Juhan Kilumets.

Rahvusvahelise spordikohtu otsus avas Venemaa jäähokikoondistele tee rahvusvahelistele võistlustele. Kas on aeg Venemaa suurde sporti naasmisega leppida või saab seda kuidagi pidurdada?

Pallimängurubriigis tuli juttu koduse jalgpalliliiga kulminatsioonist, Eesti ja Läti korvpalliklubide tulistest vastasseisudest ja võrkpalli Balti liiga hooaja algusest.

Ott Tänak ja Martin Järveoja naasevad Toyota roolis autoralli MM-sarja. Lisaks analüüsis "Võimla" kõigi aegade noorima vormel-1 maailmameistri Kimi Antonelli fenomeni.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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