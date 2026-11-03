Raske vea järel haiglasse viidud Hispaania jalgpallur suri

Tenerife läks esmaspäeva õhtul Andorra vastu poolajapausiks juhtima 2:0, kuid Andorra klubi jõudis 83. ja 88. minuti väravatest viigini. Kohtumise üleminutitel pääses Tenerife jooksma, aga Andorra väravavaht Jesus Owono tuli poolele väljakule vastu ning võttis Jesus de Migueli punase kaardi väärilise veaga maha.

Väravavaht läks kõrge palli järele ning tabas suurel kiirusel põlvega Tenerife ründaja rindkere. De Miguel jäi esialgu põlvili, aga kaotas siis teadvuse. Tohtrid tormasid väljakule abi andma ning pallur viidi kohalikku haiglasse, kuid Tenerife teatas öösel, et tema seisund on halvenemas.

Varahommikul kinnitas klubi, et Jesus de Miguel Almeida suri vaid 30-aastaselt.

"Ei ole olemas sõnu, mitte ükski asi ei saaks seda olukorda paremaks teha. Me tunneme kaasa tema leinavale perekonnale ja lähedastele, terve Tenerife klubi jääb seda kaotust leinama," teatas meeskond. "Jesus de Migueli lähedased tänavad kaastunde eest ja paluvad, et nad saaksid privaatsust."