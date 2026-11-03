Keira Rattur võitis Downi sündroomiga ujujate MM-il kulla

Teise koha saavutas Portugali ujuja Matilde Lucia Gaspar ajaga 1.46,60 ning kolmandaks tuli neutraalse lipu all võistlev Mariia Ageeva ajaga 1.47,09.

20-aastane Rattur võitis päev varem 200 meetri rinnuliujumises pronksi. "Keira ujus hommikuses eelujumises hästi ning andis õhtuses finaalis endast parima. Treenerina olen väga uhke, et kahe võistluspäevaga on juba kaks medalit võidetud. Teisipäeval ootab ees tema põhiala, 50 meetrit rinnuli," ütles treener Eili Paap.

Hardi Pais sai 100 meetri rinnuliujumises seitsmenda koha, Eric Tött sai 50 meetri liblikujumises 13.koha ning Kaspar Paul Loik 100 meetri rinnuliujumises 16. koha.