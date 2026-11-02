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Selgusid korvpallikoondise kandidaadid mängudeks Prantsusmaa ja Soomega

Korvpalli Eesti koondis
Eesti korvpallikoondis
Eesti korvpallikoondis Autor/allikas: FIBA
Korvpalli Eesti koondis

Eesti meeste korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula nimetas 20 mängijat, kes kuuluvad kandidaatide hulka eelseisvateks maailmameistrivõistluste valikmängudeks Prantsusmaa ja Soomega.

Eesti koondis jõudis maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri teise ringi, kui valiksarja esimeses ringis võideti oma alagrupp Rootsi, Sloveenia ja Tšehhi ees. Teist ringi alustati augusti lõpus, kui vastu tuli võtta kaks kaotust - esmalt võõrsil Ungari käest ning seejärel kodus Soomelt.

Valiksarja novembrikuises aknas kohtutakse alagrupi kahe liidri Prantsusmaa ja Soomega. Esimeses mängus võõrustatakse 27. novembril Tallinnas Prantsusmaad (7 võitu ja 1 kaotus) ning mõned päevad hiljem kohtutakse 30. novembril Espoos Soomega (5 võitu ja 3 kaotust). 

Eesti asub praegu alagrupis kuuendal kohal kolme võidu ja viie kaotusega, eespool olevatel Sloveenial, Ungaril ja Rootsil on kõigil neli võitu ja neli kaotust. 

Lõplik nimekiri mängijatest, kes esindavad koondist Prantsusmaa ja Soome vastu, selgub 23. novembril.

Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid:

Kristian Kullamäe | U-BT Cluj-Napoca (ROU)
Kasper Suurorg | Arka Gdynia (POL)
Märt Rosenthal | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Siim-Markus Post | TalTech/ALEXELA
Martin Paasoja | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Joonas Riismaa | Dinamo Sassari (ITA)
Leemet Böckler | Gornik Walbrzych (POL)
Janari Jõesaar | Start Lublin (POL)
Henri Drell | BC Neptunas (LTU)
Sander Raieste | UCAM Murcia (ESP)
Rasmus Andre | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Hugo Toom | Bigbank/Kalev
Artur Konontšuk | Rostock Seawolves (GER)
Markus Ilver | Legia Warszawa (POL)
Karl Johan Lips | Stal Ostrow Wielkopolski (POL)
Kaspar Treier | Movistar Estudiantes Madrid (ESP)
Kregor Hermet | JDA Dijon Basket (FRA)
Maik-Kalev Kotsar | Yokohama B-Corsairs (JPN)
Matthias Tass | Start Lublin (POL)
Mihkel Kirves | BC Pärnu

Toimetaja: Anders Nõmm

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