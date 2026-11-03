Vetkali koduklubi pidi taas kord kaotusega leppima

Utrehcti duubel asus kolmandal minutil juhtima ja 17. minutil oli võõrustajate eduseis juba 3:0. Dordrecht lõi mõned minutid enne poolajavilet ühe värava tagasi. Teisel poolajal jäi Utrechti duubel kümnekesi ja Dordrecht lõi veel ühe värava tagasi, aga viigini külalised ei jõudnud, vahendab Soccernet.ee.

Vetkal oli Dordrechti algkoosseisus, aga peatreener Paul Nuijten tegi pärast esimest poolaega kaks vahetust ja eestlase mäng piirdus 45 minutiga.

Dordrecht ja Utrechti duubel on naabrid tabeli alumises otsas – Dordrecht on 13 mänguga kogunud 11 punkti ja asub 20 meeskonna konkurentsis eelviimasel kohal, Utrachti duubel on 10 punktiga punane latern. Vetkal on käimasoleval liigahooajal olnud kõigis mängudes algkoosseisus, mänginud ligi 1000 minutit ja löönud kolm väravat.