Grünmann viskas kümme punkti, aga Riia kaotas eurosarjamängu

Vastasel avaveerandil 31 punkti visata lasknud Riia oli terve mängu tagaajaja rollis. Vaid korra teise poolaja alguses tuli tabloole viik 47:47, aga viimase veerandi eel juhtisid külalised tosina punktiga ega lasknud Läti klubi löögiulatusse.

18-aastane Grünmann mängis 20 minutit, viskas kümme punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/2, vabavisked 1/2), võttis kolm lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu ja kaotas kaks korda palli.

Riia mängu vedas 27 punkti ja 13 lauapalliga ameeriklannast ääremängija Aubrey Griffin. Kogenud tagamängija Ieva Pulvere panustas 13 punkti ja kaheksa tulemusliku sööduga. Iimari'i Thomas viskas võitjate kasuks 29 silma.

Riia TTT on nüüd neljaliikmelises alagrupis saanud ühe võidu ja kaks kaotust. Ettepoole jäävad Venezia (2-1) ja Elitzur (2-1) ning tahapoole Cluj Napoca (0-2). Edasi sõelmängudele jõuavad kindlasti kaks paremat ja tosina alagrupi peale ka neli paremat kolmanda koha omanikku.

Juba kolmapäeval, 4. novembril mängitakse Elitzuriga võõrsil taas.