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Lessing sai noorte olümpial 15. koha

Ujumine
Gerd Johan Lessing.
Gerd Johan Lessing. Autor/allikas: Dmitrij Shestakov
Ujumine

Ujuja Gerd Johan Lessing tegi Dakaris toimuvatel noorte suveolümpiamängudel oma esimese stardi, saavutades 400 meetri vabaujumises 15. koha.

Lessing sai välibasseinis kirja aja 4.03,94, millega pälvis kokkuvõttes 15. koha. Mais Londonis ujutud isiklikust rekordist 3.58,50 jäi teda lahutama ligi viis sekundit.

"Ujumine oli väljakutsuv, sest ma pole harjunud sellistes tingimustes võistlema. See oli mu esimene välibasseinis võistlemise kogemus. Tore, et selle kogemuse sain – nüüd tunduvad kõik muud raskused väiksemad," ütles ta.

Noorte olümpiavõitjaks tuli Saudi Araabia sportlane Rami Rahmouni, kelle ajaks jäi 3.47,86. Medali said kaela veel venelane Bogdan Toropkin (3.50,46) ning mehhiklane Daniel Grillo Saborio (3.52,72).

Lessing pidanuks noorte olümpiat alustama kaks päeva tagasi, aga 800 meetri vabaujumine jäeti ära, sest kuumad tingimused olid välibasseini vee liiga kuumaks ajanud. Sellest tulenevalt muudet ka võistluste korraldust ja kõik 400 meetri alad peetakse hommikuti otsefinaalidena.

Lessing osaleb Dakaris veel 200 meetri vabaujumises.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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