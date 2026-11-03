Oklahoma City külmutab Westbrooki särginumbri

Toonane Seattle SuperSonics valis Westbrooki 2008. aasta draft'is neljanda valikuna ning tagamängijast sai kiirelt üks NBA ohtlikumaid ründemängijaid. Koos Kevin Duranti ja James Hardeniga jõudis Oklahoma City Thunder 2012. aastal ka finaali, kuid pidi seal tunnistama Miami Heati paremust viies mängus.

Pärast seda finaali loobus Thunder Hardeni teenetest ning jõudis järgnenud hooaegade jooksul veel kahel korral poolfinaali, aga pärast kaotust 2016. aastal otsustas Durant liituda Golden State Warriorsiga. Kui Westbrook oli oma karjääri alguses Duranti järel Thunderi teine mees, siis superstaarist tiimikaaslase lahkumise järel haaras tagamängija ohjadest. Westbrook valiti 2016-17 hooajal liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks, aga tugevas läänekonverentsis edu ei leitud.

Thunder otsustas 2020. aastal oma esialgsest tuumikust lõplikult loobuda ja Westbrook saadeti vahetustehinguga Houston Rocketsisse. Pärast seda mängis ta veel Washington Wizardsis, kodulinna Los Angelese tiimides, Denver Nuggetsis ja mullu Sacramento Kingsis. Tänavuseks hooajaks ta ühegi klubiga ei liitunud ning 18 hooaega NBA-s mänginud Westbrook teatas augustis, et tõmbab oma suurepärasele karjäärile joone alla.

Thunder teatas esmaspäeval, et 11 hooaega Oklahoma Citys veetnud mängumehe särginumber külmutatakse ja tõmmatakse koduareenil lae alla. "Külmutame suurima uhkusega Russelli numbri. Ta jättis siin veedetud aja jooksul linnale ja osariigile kustumatu jälje ning tema panus siinsesse kogukonda on jäänud kestma," ütles klubi esimees Clayton Bennett. "Oleme väga tänulikud selle eest, kui palju ta Oklahoma inimestest hoolib."

Westbrooki nimele kuulub siiani NBA kolmikduublite rekord. Ta tegi oma karjääri jooksul 209 säärast sooritust, seejuures ületasid neljal hooajal tema keskmised näitajad mängu kohta kolmikduubli piiri. Tõenäoliselt võtab aga Westbrooki endine tiimikaaslane Nikola Jokic tänavusel hooajal rekordi oma nimele.