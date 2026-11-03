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Luka ja SGA näitasid taset, Philadelphia lustis Chicago vastu

Korvpall
Luka Doncic
Luka Doncic Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Korvpall

Korvpalliliigas NBA käis öösel vastu teisipäeva väljakul kõik 30 meeskonda. Superstaarid Luka Doncic ja Shai Gilgeous-Alexander juhtisid oma tiimi võidule, Philadelphia 76ers teenis kodupubliku ees lustaka võidu.

Los Angeles Lakers võõrustas Miami Heati ja külalised jäid varakult tagaajaja rolli. Kuni poolajapausini kulges mäng siiski tasavägiselt, kuid Lakers alustas kolmandat veerandit 11:0 vahespurdiga enam tagasi ei vaadanud, vormistades kindla 138:117 (37:30, 42:42, 32:21, 27:24) võidu.

Luka Doncic tegi järjekordse hiilgemängu, kui viskas 42 punkti, jagas 13 resultatiivset söötu, haaras seitse lauda ja tegi kaks vaheltlõiget. Sloveenia staar on sel hooajal juba neli korda enam kui 40 punkti visanud, seitsmes mängus on ta kogunud keskmiselt 38,3 punkti, 8,1 korvisöötu, kaheksa lauapalli ja 1,9 vaheltlõiget.

Miami resultatiivseim oli kreeklane Giannis Antetokounmpo, kelle arvele jäi 30 punkti, 12 lauapalli, seitse korvisöötu, kaks blokki ja üks vaheltlõike. Samas patustas Antetokounmpo seitsme pallikaotusega.

Suurepärase mängu tegi ka viimasel kahel hooajal liiga MVP-ks valitud Shai Gilgeous-Alexander, kes juhtis Oklahoma City Thunderi võõrsil Cleveland Cavaliersi üle 117:112 (26:30, 33:18, 31:16, 27:28) võidule. Kanadalane viskas 43 punkti ning jagas kaheksa resultatiivset söötu, tabades pool minutit enne mängu lõppu külmaverelise kolmese.

Memphis Grizzliese suurepärane võiduseeria sai lõpu, kui lisaajal tuli tunnistada New Orleans Pelicansi paremust tulemusega 135:134 (34:31, 25:31, 41:33, 24:29, 11:10). Otsustavad punktid tõi Pelicansi tagamees Jeremiah Fears, kes tabas seitse sekundit enne lõpusireeni kaks vabaviset. Ty Jerome viskas Memphise eest 40 punkti.

Philadelphia 76ers pakkus kodupublikule lõbusa võidu, alistades Chicago Bullsi 126:107 (30:23, 34:36, 26:20, 36:28). Kõik Philadelphia algviisiku mehed viskasid vähemalt 15 punkti, resultatiivseim oli 26 punktiga Tyrese Maxey. LeBron Jamesil oli sündmusterohke õhtu, muuhulgas võttis NBA skoorikuningas mängu jooksul ühe pealtvaataja topsist lonksu veini, üritas kaitsja postrile panna ning nakatas Maxey tantsupisikuga.

Tulemused
Orlando - Washington 94:103
New York - Brooklyn 103:90
Indiana - Atlanta 104:108
Charlotte - Detroit 91:124
Minnesota - Milwaukee 112:100
Dallas - Sacramento 100:115
San Antonio - Utah 119:97
Houston - Boston 109:93
Denver - Portland 110:118
LA Clippers - Toronto 118:125
Golden State - Phoenix 116:113

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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