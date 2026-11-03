Eesti naiskond sai teada vastased Rahvuste liigas

Teisipäeval loositi Šveitsis alagrupid 2027. aasta naiste Rahvuste liiga hooajaks. Eesti koondis jätkab võistlust C-liigas, kus astutakse vastu Luksemburgile, Bosnia ja Hertsegoviinale ning San Marinole.

Rahvuste liigas osaleb 54 koondist, kes on jagatud Euroopa valikturniiri üldjärjestuse järgi kolme liigasse: A- ja B-liigas alustab võistlemist 16, C-liigas 22 naiskonda. Eesti jätkab tänavu võistlemist C-liigas, vahendab Jalgpall.ee.

Formaat näeb ette, et naiskonnad mängivad kolme- või neljaliikmelises alagrupis kodus-võõrsil printsiibil kõigi alagrupivastastega. See tähendab, et iga koondis peab oma alagrupis neli või kuus kohtumist.

Eestit ootab ees kuus kohtumist, sest eestlannad loositi neljaliikmelisse alagruppi Luksemburgi, Bosnia ja Hertsegoviina ning San Marinoga.

Kahe esimesega on Eestil ette näidata neli omavahelist kohtumist – Luksemburgiga mindi viimati vastamisi 2024. aasta EM-valiksarjas ning sel aastal võisteldi Bosnia ja Hertsegoviinaga MM-valikturniiril. Mõlema koondisega peetud viimane kohtumine lepiti 1:1 viigiga. San Marino näol on tegu uue naiskonnaga, kellega Eestil kohtumisi ette näidata ei ole.

Rahvuste liiga mängude tulemuste põhjal selgub, kas koondis säilitab järgmises võistlussarjas koha samas liigas, tõuseb automaatselt kõrgemasse liigasse, langeb astme võrra madalamale või osaleb selleks ettenähtud sõelkohtumistel.

A-liiga neli grupivõitjat pääsevad edasi Rahvuste liiga finaalidesse, mis koosnevad kahest poolfinaalist, kolmanda koha sõelmängust ja finaalist. Eesti osalusega C-liiga alagrupist tõusevad astme võrra kõrgemale grupivõitjad ning kaks parima asetusega C-liiga teise koha omanikku teenivad pääsme üleminekumängudele.

Alagrupikohtumiste esimesed kaks mängupäeva peetakse 23. veebruarist 6. märtsini. Finaalturniir mängitakse oktoobrist detsembrini.