Turu ähvardab jäähoki juunioride MM-i korraldamisest loobuda

Järgmisel aastal toimuvat jäähoki juunioride MM-i võõrustav Turu linn teatas, et kui rahvusvaheline jäähokiföderatsioon (IIHF) lubab Venemaa koondise võistlustele, loobub linn suurvõistluse korraldamisest.

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) rahuldas oktoobri lõpus venelaste kaebuse seoses rahvusvahelise jäähokiliidu suvise otsusega pikendada Venemaa koondiste võistluskeeldu rahvusvahelistel turniiridel. Tehniliselt tähendab see otsus, et agressorriikide koondised pääsevad rahvusvahelistele võistlustele, sealhulgas maailmameistrivõistlustele.

IIHF ei ole edasisi otsuseid välja kuulutanud, aga näiteks Läti jäähokiliit on juba välistanud Venemaa ja Valgevene koondistega jää jagamise. Esmaspäeval teatas järgmisel aastal juunioride MM-i korraldav Turu linn, et ei kavatse venelasi jää peale lasta.

"Linn loodab, et rahvusvahelise jäähokiföderatsioon ja Soome riik leiavad lahenduse, mis välistab Venemaa osalemise. Kui Venemaa koondis turniirile ei saa, võõrustab Turu heameelega mänge," teatas linn.

Juunioride jäähoki MM saab alguse järgmise aasta detsembris ning lõppeb 2028. aasta jaanuaris, koos Turuga on üheks võõrustajaks veel Tampere linn.