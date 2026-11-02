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Tartu Ülikool sai Würzburgis sauna

Korvpall
Korvpalli FIBA Euroopa karikasari: Tartu Ülikool Maks & Moorits - Iraklis BC.
Korvpalli FIBA Euroopa karikasari: Tartu Ülikool Maks & Moorits - Iraklis BC. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Moorits jätkas esmaspäeval FIBA Euroopa karikasarja, aga pidi Würzburgis võõrustaja kindlat paremust tunnistama.

Tartu Ülikool alustas võõrsil hästi ning läks avaveerandil juhtima 18:14, aga Würzburg tegi siis 17:2 spurdi ning läks poolajapausiks 15 punktiga juhtima. Teise poolaja alguses tegi võõrustaja veel ühe 17:2 spurdi ja saavutas 34-punktilise edu. Tartu klubi sellest august välja kaevata ei suutnud ning lõpusireeni kõlades jäi tabloole Würzburgi kindel 113:79 (23:20, 31:19, 33:17, 26:23) võit.

Tartu Ülikooli resultatiivseim oli 15 punkti ja viis lauda kogunud Mack Smith-McEwen. Omar El-Sheikh lisas omalt poolt 14 silma ja neli lauapalli, kahekohalise summani jõudis ka 11 punkti ning seitse resultatiivset söötu kogunud Märt Rosenthal. Würzburgi eest jõudis kahekohalise punktisummani neli mängijat, resultatiivseimaks kerkis 21 punktiga Sam Griffin.

Üheksa mängijaga mänginud Tartu Ülikool kaotas lauavõitluse 30:48 ning lubas vastasel võtta 19 ründelauda, mille pealt sai Würzburg 20 punkti.

Tartu klubi on Euroopa karikasarja E-grupis kahe võidu ja kolme kaotusega neljandal kohal, Würzburg on kolme võidu ja kahe kaotusega esimene. Järgmisena minnakse Eesti-Läti liigas vastamisi Valmieraga, misjärel minnakse eurosarja raames külla Varssavi Dzikile.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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