Kontaveidi konkurentsist lükanud tšehhitarid võitsid taas slämmiturniiri

Teises ringis Anett Kontaveidi ja Shelby Rogersi konkurentsist lülitanud teise asetusega tšehhitarid olid pühapäevases finaalis kaheksa minutit enam kui tunni ajaga 6:2, 6:4 üle esimesena paigutatud Belgia - Hiina duost Elise Mertens - Zhang Shuai.

26-aastaste Krejcikova ja Siniakova jaoks on see Wimbledonis teiseks triumfiks, kokku on kahekesi võidetud juba viis slämmiturniiri. Lisaks tulid tšehhitarid Tokyos olümpiavõitjateks ning Krejcikova auhinnakappi kuulub veel mullune Prantsusmaa lahtiste üksikmängutrofee ja kolm segapaarismängu tiitlit Austraalia lahtistelt.