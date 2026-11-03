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Levadia pikendas veel ühe brasiillasega lepingut

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Alexandre Lopes Gomes (paremal)
Alexandre Lopes Gomes (paremal) Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
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Tuleval laupäeval ametlikult Eesti jalgpallimeistriks tulev Tallinna FCI Levadia teatas, et on sõlminud poolkaitsja Alexandre Lopes Gomesiga uue lepingu.

23-aastane Alexandre liitus Levadiaga 2024. aasta alguses, kolme aasta jooksul on brasiillane pidanud esindusmeeskonna eest 72 ametlikku kohtumist ja jaganud kolm väravasöötu.

Esmaspäeval andis ta allkirja lepingule, mis kehtib 2029. aasta lõpuni. "Olen lepingu pikendamise üle väga õnnelik! Tahan tänada klubi, et nad usuvad minu potentsiaali. Tunnen end siin tõeliselt kodus. Loodan, et järgmisel hooajal suudame võita palju tiitleid ning saavutada suuri asju nii klubi kui ka meie fännide jaoks. Olen alati valmis andma endast maksimumi oma meeskonnakaaslaste ja treenerite nimel. Edasi, Levadia!" ütles Alexandre.

Levadia spordiosakond näeb, et poolkaitsja parimad aastad seisavad alles ees. "Alexandre on väga suure potentsiaaliga mängija. Viimastel aastatel on teda seganud vigastused, mistõttu ei ole ta saanud näidata isegi väikest osa oma tegelikest võimetest. Oleme veendunud, et Alex teeb järgnevatel aastatel oma arengus suure sammu edasi," teatas klubi.

Levadia pikendas hiljuti ka Wendell Gabriel Graveiro lepingut, säilitades Brasiilia ründaja õigused kuni 2028. aasta lõpuni. Lisaks neile on järgmiseks hooajaks leping tehtud ka Frank Liivaku, Karl Andre Vallneri, Oliver Ani ja Mark Oliver Roosnupuga.

Levadia võõrustab hooaja viimases mänguvoorus Nõmme Kaljut.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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