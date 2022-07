Kyrgios võitis avaseti, aga Djokovic läks slämmitiitlitega Federerist mööda

Enne pühapäeva ei olnud Djokovic Kyrgiosi vastu kahes omavahelises kohtumises võitnud veel ühtegi setti ning ka finaal algas austraallase jaoks hästi, kui ta murdis avaseti viiendas geimis. Oma servil loovutas Kyrgios Djokovicile sealjuures ainult viis punkti.

Teise seti neljandas geimis murdis serblane aga nulliga ja kuigi Kyrgios läks üheksandas geimis Djokovici pallingul 40:0 ette, ei suutnud ta neljast murdevõimalusest ühtegi ära kasutada. Kolmanda seti üheksandas geimis läks oma karjääri esimeses slämmifinaalis mänginud austraallane samuti 40:0 ette, aga kaotas siis viis punkti järjest ja Djokovic vormistas oma pallingul setivõidu.

Viimaseks jäänud neljandas setis servisid mõlemad mehed kindlalt ja nii mindi kiiresse lõppmängu, kus Kyrgios päästis veel kaks matšpalli, ent endine esireket võitis finaali lõpuks kolm tundi ja kolm minutit kestnud mängu järel.

Kyrgios servis kohtumise jooksul 30 ässa Djokovici 15 vastu, austraallase esimese servi õnnestumise protsent oli 73 (Djokovicil 63). Serbia täht seisis silmitsi kuue murdepalliga, millest õnnestus lõpuks päästa viis. Maailma 40 reket sooritas 62 äralööki ja tegi 33 lihtviga, Djokovici samad näitajad olid 46 ja 17.

Djokovici jaoks on see seitsmendaks Wimbledoni tiitliks, sealjuures on ta turniiri võitnud viimasel neljal korral. Kokku on serblasel nüüd 21 suure slämmi võitu, millega tõusis selles arvestuses Šveitsi legendist Roger Federerist mööda teiseks. Rafael Nadal on karjääri jooksul võitnud 22 slämmiturniiri.

Federer on Wimbledonis võidutsenud kaheksa korda, Djokovic tõusis oma seitsmenda triumfiga samale pulgale Pete Samprasega. 19. sajandi lõpus krooniti seitsmekordseks meistriks ka William Renshaw.