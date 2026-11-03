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Vaaks tegi Illinois' debüüdis särava esituse

Korvpall
Korvpall

Eesti korvpallikoondise tagamängija Stefan Vaaks alustas uut USA üliõpilasliiga (NCAA) hooaega vinge mänguga, kui koduülikool Illinois alistas Fairleigh' lausa 75 punktiga.

NCAA edetabelis kolmanda asetuse saanud Illinois paremus oli selge juba varakult ning poolajapausile mindi võõrustaja 67:20 eduseisul. Teisel poolajal edu aina paisus ja lõpusireeni kõlades jäi tabloole Illinois' kindel 120:45 võit.

Illinois' mängijad püstitasid uue ülikooli rekordi, tabades mängu peale 19 kolmest. Vaaks tabas kaugelt viis korda ning kogus 19 minutiga 20 punkti (kahesed 2/2, kolmesed 5/7, vabavisked 1/2), neli resultatiivset söötu ja kolm lauapalli. Kahekohalise punktisummani jõudis kuus Illinois' mängijat, Andrej Stojakovic viskas samuti 20 punkti.

Erik Makke tegi oma NCAA debüüdi ning aitas Stephen F. Austinil alistada Lyoni 120:61 (62:26), eestlase arvele jäi 16 minutiga 15 punkti (kolmesed 5/8), kolm lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Vinge esituse tegi ka Kaspar Sepp, kes kogus Cornelli eest 13 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), seitse lauapalli, kuus korvisöötu, ühe vaheltlõike ja ühe bloki. Eestlase kool alistas tasavägises mängus Pepperdine'i 86:85 (46:40).

Simm-Marten Saadi ja Central Arkansas alustasid hooaega 85:55 (47:31) võiduga Oral Robertsi üle, eestlane viskas seitse punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/6), haaras seitse lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu ning pani ühe kulbi.

Jorke Aav ja Longwood teenisid kodus Pfeifferi üle kindla 123:67 (60:22) võidu, eestlane kogus viis punkti (kahesed 0/2, kolmesed 1/1, vabavisked 2/2), neli korvisöötu ja kaks lauapalli. Oliver Kullamäe panustas San Jose State'i 95:74 (45:27) võitu UTSA üle nelja punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/3, vabavisked 1/2), kahe lauapalli, kahe vaheltlõike ja ühe korvisööduga. Karl Markus Poom ja North Dakota State alistasid Crookstoni 90:59 (38:26), eestlase arvele jäi kaks punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/2), üks lauapall ja üks resultatiivne sööt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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