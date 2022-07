Djokovic tegi finaali jõudmisega ajalugu

Norrie alistas Djokovici esimeses setis, mis jäi ka briti tennisisti ainsaks setivõiduks selles mängus. Edasi mängis Djokovic väga kindlalt, võites kõik järgnevad kolm setti kindla eduga.

Serbia tennisestaar Djokovic on suurtel slämmidel võitnud brittide vastu 15 mängu 17-st. Ainsad kaotused on tulnud Andy Murray vastu 2012. aasta USA lahtiste finaalis ning Wimbledonis 2013. aastal.

Finaali jõudmisega astus Djokovic mööda suurest tenniselegendist Roger Federist. Nimelt olid mõlemad mehed 31. korral jõudnud suurtel slämmidel finaali. Võiduga Norrie üle, jõudis Djokovic 32. korda finaali, mis tähistab uut rekordit.

Wimbledoni finaalis läheb Djokovic vastamisi tennisemaailma "paha poisi" austraallase Nick Kyrgiosega (ATP 40.). Serblane asub jahtima oma seitsmendat Wimbledoni tiitlit.

32 - Novak #Djokovic is the male player with the most Grand Slam finals reached in the Open Era. History.#Wimbledon2022 #Wimbledon pic.twitter.com/DWJ3IQa8MB