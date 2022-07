Norrie: Djokovici vastu mängimine on üks raskemaid ülesandeid tennises

Norrie sõnul ei tule poolfinaal lihtne. "Tuleb raske matš, arvestades Djokovici rekordeid siin turniiril," ütles ta BBC-le.

Ühtlasi on Norrie suure tähelpanu pälvinud, sest ta on alates 1968. aastast kõigest neljas Suurbritannia meestennisist, kes on Wimbledoni turniiril üksikmängus poolfinaali jõudnud.

"Ma ei arva, et selliseks asjaks saab kuidagi valmis olla," ütles Norrie suurenenud tähelepanu kohta.

Cameron Norrie on saanud lisatähelepanu ka selle pärast, et sõidab staadionile rattaga.

Poolfinaal toimub reedel ning võitjat ootab finaalis Austraalia tennisist Nick Kyrgios.

Players and VIPs get ferried around #Wimbledon in electric SUVs, often getting stuck in traffic.



Not Cameron Norrie, the last Briton standing in the tournament. "I don't own a car. It's nice to beat the traffic and get a good warm up for sure." pic.twitter.com/H2dHmWx6Ad