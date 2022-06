Alcaraz võitis maratonmatši sakslase vastu

Noor tennisetalent Alcaraz oli otsustavas setis tagaajaja rollis, kuid suutis geimide seisult 4:4 võita viimased kaks ning edasi järgmisesse ringi pääseda.

Maratonmatšis suutis Alcaraz lüüa 31 ässa sakslase 23 vastu. Topeltvigu tegi hispaanlane seitse sakslase kümne vastu.

Alcaraz jääb oma järgmist vastast ootama mängust Tallon Griekspoori (ATP 53.) ja Fabio Fognini (ATP 63.) vahel.

