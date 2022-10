Kontaveidi endine treener Tursunov lõpetas Raducanuga koostöö

Mullu USA lahtised võitnud Raducanu hakkas Tursunovi käe all treenima juuli lõpus, nende koostöö ajal sai Raducanu kaheksa võitu ja seitse kaotust. Tiitlikaitsmine USA lahtistel lõppes Raducanu jaoks juba avaringis. Viimaste kuude edukaim turniir oli tal Soulis, kus jõudis poolfinaali, aga andis seal lätlanna Jelena Ostapenkole loobumisvõidu. Sel nädalal pidanuks Raducanu algsete plaanide kohaselt mängima Rumeenias, kuid otsustas parema käe ehk enda mängukäe randmevalu tõttu turniirist loobuda.

The Timesi teatel andis Tursunov Raducanule teada, et alustab juba järgmisel nädalal tööd ühe teise naismängijaga.

Seega on Raducanu taas treeneriotsinguil. Alates läbimurret eelmise aasta Wimbledonis on tal olnud neli treenerit: Nigel Sears, Andrew Richardson, Torben Beltz ja Tursunov. Vahepeal edetabelis kümnendaks tõusnud Raducanu on nüüd langenud 68. reale, ta on tänavu 36 matšist kaotanud 19, seejuures andnud ka neljal korral erinevate vigastuste tõttu loobumisvõidu.

Et enda füüsilist vormi paremaks muuta ja edasisi vigastusi vältida, pöördus Raducanu endise maailma esireketi Andy Murray kunagise füüsilise ettevalmistuse treeneri Jez Greeni poole. Praeguse kokkuleppe kohaselt tehakse koostööd tänavuse aasta lõpuni, kuid lepingus on ka klausel, et soovi korral jätkatakse ka järgmisel aastal. Murrayga töötas Green aastatel 2007-2014, selles vahemikus võitis britt kaks slämmiturniiri ja olümpiakulla. Pärast seda on ta abistanud ka Alexander Zverevit, Karolina Pliškovat ja Dominic Thiemi.