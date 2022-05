Uuel hooajal peetakse murdmaasuusatamise MK-etapp Tallinnas

Erinevalt varasemast ei võistelda aga enam Otepääl, vaid Eesti võõrustab MK-etappi Tallinnas. Võistlus peetakse 21. märtsil lauluväljakul ja kavas on sprindidistantsid.

Viimati võõrustas Eesti murdmaasuusatamise MK-etappi 2019. aasta jaanuaris. Tallinna etapp lisati algselt lõppenud hooaja esialgsesse kalendrisse ja see pidanuks toimuma 24. veebruaril 2022, aga lõplikku kalendrisse Tallinn siiski ei mahtunud. Küll aga õnnestus Tallinna sprindietapp ametlikku kalendrisse saada aastase viivitusega.

Uus hooaeg algab 25. novembril Soomes Rukal ning lõpeb samuti Soomes, kui Tallinnast liigutakse edasi Lahtisse, kus 24. märtsil algab finaaletapp.

Murdmaasuusatamise võistluskalender hooajal 2022/23:

25.-27. november MK-etapp Rukal (Soome)

2.-4. detsember Lillehammer (Norra)

9.-11. detsember Beitostölen (Norra)

17.-18. detsember Davos (Šveits)

31. detsember – 8. jaanuar Tour de Ski

21.-22. jaanuar Milano (Itaalia)

27.-29. jaanuar Les Rousses (Prantsusmaa)

3.-5. veebruar Toblach (Itaalia)

22. veebruar – 5. märts maailmameistrivõistlused Planicas (Sloveenia)

11.-12. märts Oslo (Norra)

14. märts Drammen (Norra)

17.-19. märts Falun (Rootsi)

21. märts Tallinn

24.-26. märts Lahti (Soome)

SAVE THE DATES !



The calendar for the season 2022/23 is out



What's gonna be your favourite event?#fiscrosscountry pic.twitter.com/GpEMQMuR2E