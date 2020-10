Eesti on lähedal suusatähtede Tallinna lauluväljakule toomisele

Eesti suusaliit on juba pikka aega lootnud, et rahvusvahelised alajuhid lisavad Eesti etapi 2021/22. MK-hooaja esialgsesse kalendrisse. Reedel see lõpuks juhtus. Tõsi, esialgu tärniga, sest Eesti alaliidult nõutakse täpsema kava esitamist, kirjutab Eesti Päevaleht.

Suusaliidu peasekretäri Tõnu Seili sõnul peaks etapi toimumine kindlaks saama lähiajal. Etapp toimuks 2022. aasta 24. veebruaril Tallinna lauluväljakul, kavas on sprint. Rada pole veel kinnitatud, aga lauluväljaku profiil lubaks ka mõne tõusu sissepookimist.

Asjaolu, et etapp langeks kokku Eesti vabariigi aastapäevaga, olevat juhuslik. Muudel nädalatel polnud lihtsalt ruumi. Kalender on tihe, sest Pekingi olümpiamängude lõpu ja Tallinna etapi vahele jääks kõigest neli päeva.