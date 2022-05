Kasatkinast jagu saanud Jabeur jõudis Roomas finaali

Teist pühapäeva järjest WTA kõrgeima kategooria turniiri finaalis mängiv Jabeur alistas nelja parema seas Kasatkina 6:4, 1:6, 7:5. Jabeur pikendas tund ja 55 minutit kestnud kohtumisega oma võiduseeria 11 järjestikusele matšile, ent finaalis ootab teda veel pikemat võiduseeriat nautiv Iga Swiatek.

"Olen õnnelik, et jõudsin teist turniiri järjest finaali. Kasatkina vastu pole kunagi lihtne mängida. Ma tean, et talle meeldib liival mängida, sest see sobib tema mängustiiliga. Ta mängis sel nädalal väga hästi. Mul on hea meel, et sain järjekordse võidu ja võimaluse mängida finaalis," rääkis Jabeur pärast matši, vahendab WTA.

Jabeur ja Swiatek on varasemalt kohtunud kolmel korral. Swiatek võitis nende esimese mängu 2019. aastal, kuid Jabeur on võitnud kaks viimast, sealhulgas eelmisel aastal Wimbeldonis.