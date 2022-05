Swiatek jõudis viiendat turniiri järjest finaali

Poolfinaalis alistas Swiatek 6:2, 6:1 tulemusega Arina Sabalenka (WTA 8.) ning jõudis viiendal järjestikusel WTA turniiril finaali. Oma karjääri kaheksandat tiitlit jahtiv 20-aastane poolatar läheb finaalis vastamisi kas Ons Jabeuri (WTA 7.) või Darja Kasatkinaga (WTA 23.). Eelmisel aastal alistas Swiatek Rooma turniiri finaalis 6:0, 6:0 skooriga Karolina Pliskova (WTA 6.).

Swiatek on nüüd viimasest 41 setist võitnud 40 ja tänane võit pikendas tema võiduseeria 27 matšini, mis on käesoleva sajandi neljas kõige pikem võiduseeria. Tänavu Dohas, Indian Wellsis ja Miamis võidutsenud Swiatek on ühtlasi esimene mängija pärast Simona Halepit 2017. aastal, kes on ühe aasta jooksul jõudnud neljal WTA kõrgeima kategooria turniiril finaali.