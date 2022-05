Ülivõimas Swiatek kaitses Roomas tiitlit ja pikendas võiduseeriat

Poolatar murdis kohe mängu alguses Jabeuri servi ja läks avasetis 3:0 juhtima, murdepallid olid tal ka neljandas geimis, ent setivõidu tagas ta lõpuks kaheksandas geimis murdes.

Teises setis õnnestuski Swiatekil kaks korda murda ning läks ette 4:0, seejärel kaotas ta oma servi ning pidi seitsmendas geimis päästma neli murdepalli, enne kui murdis viimaseks jäänud geimis ja võitis kogu kohtumise tunni ja 23 minutiga.

Esireket pikendas tiitlivõiduga oma hiilgavat seeriat: nüüd on ta järjest võitnud juba 28 mängu ja kaheksa finaali, sealhulgas kõik neli WTA 1000 kategooria turniiri, kus ta tänavu mänginud. Enamat on ühel aastal suutnud vaid Serena Williams, kes võitis aastal 2013 viis kõrgeima kategooria WTA turniiri. Viimasest 43 mängitud setist on Swiatek võitnud 42, ühtlasi lõpetas ta pühapäeval Jabeuri 11-mängulise võiduseeria.

Sellel aastatuhandel on lisaks Swiatekile võitnud vähemalt viis järjestikust turniiri veel Venus Williams (kuus aastal 2000), Justine Henin (kuus aastal 2008) ja Serena Williams. Just Roomas võitis poolatar mullu oma karjääri esimese WTA 1000 turniiri.