Peatamatus hoos Swiatek jõudis Roomas poolfinaali

Swiatek on nüüd kaotusteta püsinud 26. järjestikust matši. Lisaks on poolatar sel hooajal võitnud nulliga 13 setti, kui võtta arvesse ka Billie Jean King Cupi kohtumised. Kusjuures eelmise aasta Rooma finaalis alistas ta Karolina Pliškova 6:0, 6:0.

Ühtlasi on Swiatek vanuselt teine noorim mängija, kes ühel hooajal jõudnud nelja WTA 1000 poolfinaali. Oma 13 veerandfinaalist on ta võitnud nüüd 12, ainukese kaotuse pidi ta vastu võtma 2021. aasta Roland Garrose turniiril, kui ta jäi alla Maria Sakkarile.

2 - Iga #Swiatek is the second youngest player to reach four WTA 1000 semifinals in a single season, older only than Caroline Wozniacki in 2010. Jewel.#IBI22 @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/ErByYlrHg0