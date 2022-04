Novak Djokovic pääseb Wimbledoni slämmiturniirile tiitlit kaitsma

Meeste tennise maailma esinumber Novak Djokovicil avaneb võimalus kaitsa oma 2021. aasta Wimbeldoni suure slämmi tiitlit, kuna turniiri organiseerijad avalikustasid, et ei nõua mängijatelt COVID-19 vastu vaktsineeritust.

Djokovic on seni pidanud vahele jätma nii Austraalia lahtised meistrivõistlused, kui ka kaks Masters 1000 turniiri Indian Wellsis ja Miamis. Peale tühistatud viisa tõttu Austraaliast välja saatmist kinnitas tennisist, et on valmis vahele jätma kõik turniirid, kus nõutakse vaktsineeritust.

20-kordne slämmiturniiride tšempion, kes jahib nüüd oma seitsmendat Wimbledoni tiitlit, jõudis oma 2022. aasta esimesse finaali eelmisel nädalal Serbias, kuid kaotas Andrei Rubljovile.

Djokovic on Wimbledoni turniiril kindlasi üks peafavoriite. Tema võiduvõimalusi suurendab ka asjaolu, et Wimbledonist peavad eemale jääma nii venelased kui ka valgevenelased, mistõttu ei saa osaleda nii Daniil Medvedev (ATP 2.) kui ka Rubljov (ATP 8.).

Wimbledoni turniir toimub 27. juunist kuni 10.juulini.